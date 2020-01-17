Президент Федерации футбола Испании Рубиалес обвиняется в избиении женщины

Громкий скандал разгорелся в испанской Федерации футбола (RFEF).

Президент RFEF Луис Рубиалес предстанет перед судом за нанесение телесных повреждений женщине-архитектору, которая работала в доме функционера, сообщает Las Provincias.

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События происходили в 2017 году в Валенсии. Рубиалесу не понравилось планирование, которое женщина сделала в его доме на заказ. Во время словесной перепалки президент RFEF толкнул архитектора, из-за чего женщина получила травмы ребер, запястья и шейного отдела позвоночника.

Прокурор требует оштрафовать функционера на 2,4 тысячи евро. В свою очередь Рубиалес подал встречный иск, где обвиняет женщину в домогательствах.

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