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Президент Федерации футбола Аргентины исключен из совета КОНМЕБОЛ

11:36 46 Читати українською
Президент Федерации футбола Аргентины исключен из совета КОНМЕБОЛ
Клаудио Тапия / Sky Sports

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия исключен из совета Конфедерации футбола Южной Америки.

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия лишен места в совете КОНМЕБОЛ за критику организации, сообщает TSN.

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Отмечается, что в открытом письме он раскритиковал руководство КОНМЕБОЛ, а также Федерацию футбола Бразилии. После того, как аргентинцы проиграли сборной Бразилии (0:2) в полуфинале турнира он заявил, что сборная Аргентины пострадала от работы арбитров и плохого качества полей на Кубке Америки.

Кроме того, он обвинил эквадорского арбитра Родди Самбрано в предвзятости из-за того, что он не пользовался VAR в спорных моментах матча с Бразилией. Тапия заявил, что руководители судейского департамента КОНМЕБОЛ должны нести ответственность за те решения, которые были приняты в той игре.

В Конфедерации футбола Южной Америки уточнили, что такое решение принято из-за серьезности обвинений, выдвинутых против организации. КОНМЕБОЛ назначит дату выборов нового представителя от Аргентины в совете.

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