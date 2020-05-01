Президент ФА Гаити попал в секс-скандал – он лишил девственности 17-летнюю девушку и заставил ее сделать аборт

Глава гаитянской Футбольной ассоциации Ив Жан-Барт вляпался в неприятную историю.

Президента Федерации футбола Гаити обвиняют в развращении несовершеннолетних. В течение последних 5-ти лет Ив Жан-Барт якобы заставлял молодых девушек вступать с ним в половые отношения. В местном центре подготовки молодых футболистов работает женщина, которая помогала чиновнику.

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"Увидев привлекательную девушку, Жан-Барт отправлял эту женщину к ней говорить, что ее выгонят из центра. Обычно девушки начинали плакать, после чего слышали, что единственный способ решить проблему – обратиться к Дуду (прозвище главы Федерации). Заплаканные и расстроены девушки вынуждены были мириться с сексуальным насилием", – цитирует одну из пострадавших девушек The Guardian.

По ее словам, таким способом Жан-Барт склонил к сексу многих девушек. "Одна из наших лучших молодых игроков в 2018-м потеряла девственность с Даду, когда ей было 17 лет – ей пришлось делать аборт. Это настоящий позор – они хотят играть за страну, но если они расскажут об этой ситуации, то будут изгнаны. Они – заложники ситуации", – рассказала пострадавшая девушка.

Сам Ив Жан-Барт, который возглавляет федерацию с 2000 года, отрицает все обвинения. По словам функционера, он не получал никаких жалоб, а действия, которые ему приписывают, являются неприемлемыми.

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