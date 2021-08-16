34-летний экс-защитник Динамо с начала августа тренируется с командой Александра Рябоконя, но пока о подписании контракта стороны якобы не говорят.

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"Сейчас Евгений занимается с нами и показывает достаточно неплохой уровень. Учитывая то, что нам нужен игрок в центр защиты, есть вероятность, что Хачериди станет нашим игроком", – цитирует Владимира Левина FanDay.

Напомним, после ухода из Динамо в 2018-м Евгений поиграл за ПАОК и Динамо Брест. Последние полгода Хачериди официально находится без клуба.

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