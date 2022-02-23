"Бюджет Десны? Этот вопрос сейчас не принципиален. Пока никто не жаловался. Меценаты в личном разговоре пообещали, что бюджет в этом году не будет уменьшаться. Повышение уровня зарплат? В Десне с этим все хорошо. Такое случается, потому что зашли очень платежеспособные клубы, как Металлист и Полесье. Футболисты уже начали забывать, как три года назад были клубы, вообще не платившие зарплату.

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В тот момент Десна была одним из самых платежеспособных клубов. Все наши футболисты тогда хорошо зарабатывали, каждый купил машину. Какая сейчас ситуация с задолженностями? Калитвинцев рассказал, что клуб выплатил зарплату футболистам за два последних месяца. Он также общается с другими нашими игроками, потому владеет ситуацией. Выходит, осталась задолженность за один месяц – январь", – поделился Левин в интервью Fanday.

Добавим, что Владислав Калитвинцев решил покинуть Десну из-за задолженности по зарплате в течение 5 месяцев. Десна была против самовольного ухода игрока, однако в начале февраля Комитет УАФ по статусу и трансферам футболистов разрешил Александрии зарегистрировать Калитвинцева как игрока клуба.

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