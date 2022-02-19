"Все зависит только от погодных условий. Альтернативные варианты места проведения матча еще не рассматриваем, потому что сейчас поле полностью готово.

Десна примет Динамо в Киеве на стадионе имени Лобановского, – СМИ

Мы сделали подогрев газона, но он не подключен. Стадион им. Ю. Гагарина государственный, и мы рассчитываем, что этот вопрос должен решаться совместными усилиями. Пока что он остается немного подвешенным.

Дело в том, что для подключения обогрева нужно сделать дополнительную подстанцию. Если мы сегодня сделаем подключение, то находящийся рядом микрорайон будет отключаться из-за перегрузки сети. Если бы стадион находился в нашей собственности – мы нашли бы возможность для подключения. Футбольный клуб Десна сделал со своей стороны все, что можно", – сказал Левин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Десна обратилась к киевлянам с предложением провести свой домашний матч на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

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