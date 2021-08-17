Президент Десны намерен привезти еврокубки в Чернигов
Президент Десны Владимир Левин прокомментировал слухи о финансовых проблемах клуба.
"Слухи о финансовых проблемах Десны? Данная информация не соответствует действительности. Игроки получают заработную плату согласно нашему графику.
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Есть ли угрозы для Десны? Я бы даже такой вопрос не ставил. Десна – это гордость черниговского края, наш клуб прошел непростой путь в элиту украинского футбола и, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Впереди только новые победы, и уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки", – поделился Левин в комментарии FanDay.
Напомним, летом появилась информация, что Десна не сможет пройти аттестацию УПЛ из-за финансовых проблем, однако клуб в итоге заявился на чемпионат. Сейчас черниговцы являются лидерами первенства, имея 12 очков после 4 туров.
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