"Десна подала документы в палату споров. Такой же пакет был отправлен в Александрию и Калитвинцеву. Думаю, в ближайшее время будет рассмотрение этой ситуации, и игрок вернется в клуб. Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, этот вопрос решится между клубами. Это небольшая проблема.

Десна подала официальную жалобу на Александрию из-за Калитвинцева, – СМИ

Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена заработная плата за декабрь всей команде. Просто люди, значит, сами не желают брать деньги. Мы не можем футболиста силой заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги", – поделился Левин в комментарии Футбол News.

Напомним, 29-летний хавбек решил прекратить сотрудничество с Десной из-за задолженности по зарплате, но клуб не пошел навстречу игроку и отказался от обоюдного расторжения сделки. Как следствие, Владислав перешел в Александрию, с которой сейчас тренируется, но его не могут заявить, пока он не расторгнет контракт с Десной.

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