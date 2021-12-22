"Планирую ли прекращать финансирование Десны? Пока таких планов у нас не было. Планируются зимние сборы, скорее всего, в Турции. Юрченко покинул клуб? Если этой информации нет у нас на сайте, то нечего комментировать. Если насчет Тотовицкого мы договорились полюбовно, то уже через десять минут на сайте появилась информация.

Десна официально распрощалась с Будковским

Планирую приобрести русский Химки? Какое отношение к нам имеет Россия? Я гражданин Украины, живу в Украине, деньги у меня есть в Украине. О России никакой речи не идет. Зимнее усиление Десны? Пока сказать не могу. Селекция занимается этим вопросом.

Цели на весеннюю часть сезона? Войти в топ-5 чемпионата Украины и попасть в еврокубки. Выплаты долгов? У нас есть только техническая задолженность. Мы несколько раз давали комментарии по этому поводу. А техническая задолженность есть у всех команд, кроме трех-четырех", – рассказал Левин в комментарии Fanday.

Отметим, что Десна имеет большие финансовые проблемы, а одной из причин называют нежелание владельца клуба инвестировать в черниговскую команду – он всерьез рассматривает возможность приобретения российской команды (среди вероятных вариантов – подмосковные Химки).

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ