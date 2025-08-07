Вокруг матча Лех – Црвена Звезда произошло много событий, которые касаются и украинского футбола.

В матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Лех уступил дома Црвене Звезде со счетом 1:3. На матче польские болельщики сопроводили игру провокационным баннером "Косово – Сербия", что вызвало некоторое недоумение.

В случае, если Црвена Звезда удержит преимущество в Белграде, ее соперником станет победитель пары Динамо – Пафос.

Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич уже успел вызывающе высказаться в адрес киевлян, заявив, что его команда является "сильнее и качественнее чем киевское Динамо". Его слова цитирует телеграмм-канал Troublemakers & Ultras Action.

Ранее же о киевлянах он заявлял: "Мы столкнулись с самым сложным соперником из всех. Я много раз говорил, что мы не хотели бы играть с киевским Динамо по многим причинам – как футбольных, так и нефутбольных".

