"Я думаю, что мы столкнулись с самым сложным соперником из всех. Я много раз говорил, что мы не хотели бы играть с киевским Динамо по многим причинам – как футбольных, так и нефутбольных.

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Во-первых, киевское Динамо – замечательная команда, возможно, одна из лучших, против которой мы можем играть. Затем есть политическая ситуация и взаимоотношения с украинцами. Мы уже видели это во время матчей Партизана (с Александрией), что они враждебно настроены к нам. Поэтому я хотел бы избежать всех этих нефутбольных моментов, но что есть, то есть", – цитирует Звездана Терзича Bartłomiej Banasiewicz.

Напомним, если Динамо пройдет Пафос, то следующим соперником киевлян будет победитель пары Лех Познань (Польша) – Црвена Звезда (Сербия). Матчи этой стадии запланированы на 19/20 и 26/27 августа.

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