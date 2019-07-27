Президент Брюгге: Победа в противостоянии с Динамо станет огромным успехом для нас

Президент бельгийского клуба Барт Верхег рассказал о своих ожиданиях от матчей квалификации Лиги чемпионов.

"Мы хотим добиться успеха в Лиге чемпионов. Приоритетная задача на следующий месяц – выход в групповой этап. Я хочу, чтобы название Брюгге имело международное значение.

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У нас новый тренер, игроки и стиль. Длительная трансферная кампания также усложняет ситуацию для клубов, выступающих в еврокубках.

Наш соперник в квалификации – Динамо, которое неизменно участвует в Лиге чемпионов. К тому же команда эволюционирует. Игроки их команды стали чемпионами мира U-20. У Динамо много талантов, они способны огорчить соперника.

В любом случае, если мы пройдем Динамо, это будет большим успехом. Но впереди нас ждет встреча с еще более сложным соперником. Выход в Лигу чемпионов будет чудом", – цитирует Верхега Sporza.

Напомним, первый матч между Брюгге и Динамо состоится 6 августа в Бельгии на стадионе имени Яна Брейделя.

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