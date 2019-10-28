Президент Брешии установил заоблачную цену на Сандро Тонали

Футбольный мир продолжает шокировать рядовых болельщиков бешеными суммами за игроков.

Президент итальянской Брешии Массимо Челлино озвучил цену на своего 19-летнего таланта – полузащитника Сандро Тонали. Функционер оценивает его не меньше чем в 300 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. Интересно, что авторитетный портал Transfermarkt просит за футболиста каких-то 30 млн евро.

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Очевидно, Челлино, который выступает против категорической продажи Сандро, решил перестраховаться и отпугнуть такой суммой потенциальных покупателей, ведь вокруг "нового Пирло" коршунами летают топ-клубы Европы. Среди них чаще всего упоминаются итальянские Милан и Интер, французский ПСЖ, английские Челси и Манчестер Сити, а также дортмундская Боруссия.

К слову, в текущем сезоне Тонала провел восемь матчей в Серии А, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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