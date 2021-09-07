Похоже, только бразильское агентство по надзору здравоохранения (Anvisa) не хотело узнать, чем закончится встреча "селесао" и Аргентины в рамках отбора к ЧМ-2022.

Матч квалификации к ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина завершился через 5 минут после старта из-за агентства Anvisa, которое решило арестовать нескольких игроков Аргентины за нарушение карантинных законов при въезде в страну.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался своим авторитетом повлиять на возобновление игры и заступиться за футболистов соперника, но звонки в местную федерацию футбола не дали никакого результата, ведь игроки сборной Аргентины уже в то время покинули поле, сообщает Clarin.

Футболистов задержать не удалось, а матч так и не был восстановлен.

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