"Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, даже не игравшей на последнем чемпионате мира?" – заявил президент Бразилии в эфире одного из национальных телеканалов, приводит слова Главы государства Goal.com

Лунин определился по поводу будущего в Реале – Анчелотти пришлось смириться

Напомним, на Мундиаль и Копа Америка-2024 сборную Бразилии должен везти Карло Анчелотти. Президент CBF Эднальдо Родригес уже сообщил об устной договоренности со звездным итальянцем. Анчелотти отработает контракт с Реалом и возглавит "канаринью".

Следует отметить, что до 2024 года исполнять обязанности главного тренера сборной Бразилии будет коуч Фернандо Диниз.

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