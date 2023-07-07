Президент Бразилии критически отреагировал на назначение Анчелотти на пост наставника "селесао"
Итальянский специалист Карло Анчелотти станет наставником сборной Бразилии. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва высказался против данного назначения.
"Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, даже не игравшей на последнем чемпионате мира?" – заявил президент Бразилии в эфире одного из национальных телеканалов, приводит слова Главы государства Goal.com
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Напомним, на Мундиаль и Копа Америка-2024 сборную Бразилии должен везти Карло Анчелотти. Президент CBF Эднальдо Родригес уже сообщил об устной договоренности со звездным итальянцем. Анчелотти отработает контракт с Реалом и возглавит "канаринью".
Следует отметить, что до 2024 года исполнять обязанности главного тренера сборной Бразилии будет коуч Фернандо Диниз.
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