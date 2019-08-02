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Президент Бешикташа: Прибытие Коноплянки в Турцию никак не связано с переходом в наш клуб

16:54 72 Читати українською
Президент Бешикташа: Прибытие Коноплянки в Турцию никак не связано с переходом в наш клуб
Евгений Коноплянка / Шальке

Президент Бешикташа Фикрет Орман ответил на слухи о переходе Евгения Коноплянки в его клуб.

"Я также слышал, что Коноплянка прибудет в Стамбул сегодня в 18:30. Я вам честно признаюсь, что согласно турецкой прессе, этот игрок переходит в наш клуб каждую ночь.

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Но я четко могу сказать, что прибытие Коноплянки в Турцию никак не связано с переходом в Бешикташ. Мы занимаемся поиском игроков, но у нас на это больше месяца, поэтому мы не спешим", – цитирует президента Бешикташа TurksVoetbal.net.

Напомним, накануне сообщалось, что вингер сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшие два дня станет игроком Бешикташа.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Бешикташ Бешикташ Турция
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