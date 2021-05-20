Президент "ведьм" Оресте Вигорито решил наказать команду, которая уже вылетела в Серию В, информирует Calciomercato.

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Беневенто отправится в Турин не в самолете, а на автобусе. Расстояние между городами составляет немалые 900 км, то есть на дорогу придется потратить около 12 часов. Хрупким итальянским футболистам такие условия могут показаться бесчеловечными, но не Мариуполю. Азовцы почти весь сезон 2020/21 провели в разъездах, преодолевая тысячи километров на автобусе.

Добавим, что Беневенто был новичком Серии А и прекрасно провел первую половину – 10 место. Впрочем, второй круг команда Филиппо Индзаги провалила – одна победа в 18 турах.

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