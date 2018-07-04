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Президент Белорусской Федерации футбола: Футбол все-таки не женская игра, назначение женщин – рожать

22:15 5 Читати українською
Президент Белорусской Федерации футбола: Футбол все-таки не женская игра, назначение женщин – рожать
Юрий Вергейчик / ФК Шахтер Солигорск

Президент Федерации футбола Беларуси Юрий Вергейчик неоднозначно высказался о роли женщин в футболе.

"Считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать. А не так трудиться и издеваться над организмом. Спорт – это не только положительные эмоции, а еще и отданное здоровье, время. Хочется, чтобы мы для наших любимых женщин создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой, танцами", – сказал Вергейчик в ефире канала Белорусь 5.

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Несколько лет назад Вергейчик уже высказывался подобным образом о женском футболе.

Теги
Юрий Вергейчик Мир Беларусь Беларусь Женский футбол
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