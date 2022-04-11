Контракт 32-летнего немца рассчитан до лета 2023 года, но стороны обсуждают продолжение сотрудничества. Сам нападающий заявлял, что хочет играть на самом высоком уровне еще минимум три года.

Мюллер сообщил, пока хочет играть на профессиональном уровне – сигнал для Баварии

Президент "ротен" Герберт Хайнер прокомментировал пролонгацию соглашения с Томасом. "Я твердо убежден, что Мюллер принадлежит Баварии, как Фрауэнкирхе – Мюнхену. Верю, что Томас завершит карьеру в нашем клубе", – цитирует Хайнера Spox .

Кстати, на прошлой неделе форвард встречался с руководством клуба и обсуждал условия дальнейшего сотрудничества. Новый контракт будет рассчитан до 2025 года.