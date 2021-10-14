В последнее время "ротен" приписывали интерес к норвежскому бомбардиру, а спортивный директор Салихамиджич даже заявил, что в клубе следят за ним. Но Герберт Хайнер расставил все точки над "и".

Левандовски разозлили заявления Баварии о Холанде – форвард снова думает об уходе

"Вопрос трансфера Холанда перед Баварией не стоит. У нас есть Роберт Левандовски, который признан лучшим футболистом мира и забивает в каждом сезоне больше мячей, чем кто-либо", – коротко резюмировал президент мюнхенцев в комментарии Suddeutsche Zeitung.

К слову, контракт Роберта с Баварией завершается летом 2023 года. В текущем сезоне поляк провел 10 матчей, в которых отметился 13-ю голами и одним ассистом. Эрлинг Холанд в восьми встречах кампании 2021/22 забил 11 мячей и отдал 4 ассиста.

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