Президент Баварии Герберт Хайнер убежден, что мюнхенский гранд не попрощается этим летом со своим бомбардиром Робертом Левандовски.

"У Роберта Левандовски контракт с Баварией до 30 июня 2023 года, и он выполнит его", – лаконично ответил Хайнер на вопрос о будущем форварда.

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Ранее сообщалось, что поляк будто бы не хочет продлевать соглашение, а потому Бавария может согласиться продать его за 35-40 млн евро. В услугах Левандовски заинтересована Барселона.

Отметим, что Роберт провел 45 матчей в составе Баварии в текущем сезоне, забив 49 голов и отдал 7 ассистов.

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