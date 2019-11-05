Президент Баварии Хёнесс прокомментировал увольнение Ковача

Президент Баварии Ули Хёнесс заявил, что клуб попрощался с Нико Ковачом без скандала и недоразумений.

"Мы уже все сказали на эту тему. Сейчас у нас есть три недели на принятие решения. Думаю, мы хорошо справились.

Ковач резко прошелся по нескольким игрокам Баварии перед увольнением

У нас всегда были хорошие отношения с Ковачем, мы пришли к взаимному соглашению. Нет никакого грязного белья. Я позвонил ему сегодня, все хорошо. Думаю, он освободился от огромного давления.

Теперь нас ждут матчи с Олимпиакосом и Дортмундом. Через три недели, до матча с Фортуной, мы уже будем знать, что делать дальше", – цитирует Хёнесса Goal.

Временно исполняющим обязанности главного тренера мюнхенской команды станет Ганс Флик, который до этого работал ассистентом Ковача.

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