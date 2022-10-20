Жоана Лапорту оштрафовали за заход в судейскую комнату после матча с Реалом (1:3).

Президент Барселоны Жоан Лапорта был оштрафован на 150 евро за то, что после проигранного матча Реалу (1:3) вошёл в судейскую комнату. Об этом информирует El Periodico.

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Лапорта хотел получить от бригады арбитров объяснений по поводу ряда спорных эпизодов. На 75-й минуте Хосе Мария Санчес Мартинес не назначил пенальти в ворота Реала после контакта Карвахаля с Левандовски, а на 90+1-й минуте, наоборот, дал пенальти в ворота Барселоны за фол Эрика Гарсии против Родриго.

Сообщается, то Хосе Мария Санчес Мартинес внёс в протокол поведение Лапорты после матча.

Максимальный штраф за подобное нарушение составляет 602 евро, но применяется только в том случае, если человек повторно нарушает правила таким образом.

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