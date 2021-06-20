"Украина – сильная сборная, которая в матче с Нидерландами доказала, что их стоит опасаться. Из восьми игр в этом году Украина проиграли только одну – Нидерландам. С другой стороны, Австрия в 2021 году выиграла всего дважды в семи играх.

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Украина победила и обошла Португалию в квалификации Евро. Это доказывает, что команда Шевченко – фаворит в нашем матче. Обыграть их команду – очень сложная задача, но мы должны постараться. Мы в состоянии играть с Украиной на равных, но чтобы сыграть хотя бы вничью, мы должны отыграть на максимуме и не допускать ошибок. Чтобы выиграть у Украины – нужно прыгнуть выше головы.

Второе или третье место? Не имеет значения. Главное – выйти в 1/8 финала. В любом случае, если ты не финишируешь первым в группе, то в плей-офф тебя ждут первоклассные соперники. Стоит ли тогда рисковать и безоговорочно играть на победу в матче с Украиной? Этот вопрос мы оставляем открытым", – цитирует Виндтнера Der Standard.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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