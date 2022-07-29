Энрике Серезо категорически дал понять, что нападающего Манчестер Юнайтед в мадридском клубе не будет.

Криштиану Роналду в Атлетико не будет

Глава "матрасников" намекнул, что Криштиану Роналду в его клуб не перейдет. Об этом Серезо дал понять во время презентации аргентинца Науэля Молины, который накануне пополнил ряды Атлетико, перейдя из Удинезе.

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"Наш менеджмент сумел найти последнюю часть команды, которой нам не хватало. Повторяю нашим друзьям-журналистам. Атлетико нашел последнюю часть команды, которой нам не хватало и которую мы искали", – цитирует президента Атлетико AS.

Это заявление Энрике Серезо, очевидно, направлено на опровержение слухов о возможном подписании Криштиану Роналду. Форвард Манчестер Юнайтед, мечтающий играть в ЛЧ, был готов пренебречь своим реаловским прошлым и перейти в команду Диего Симеоне. Очевидно, что 37-летнему ветерану теперь придется искать другие варианты.

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