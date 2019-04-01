Президент Атлетико Сересо дал окончательно понять, где будет играть Гризманн в следующем сезоне

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может распаковывать чемоданы. Похоже, переезд в Барселону отменяется.

"Нет никаких шансов, что Гризманн уйдет летом из Атлетико. Я уверен на тысячу процентов, что он останется", – цитирует президента Атлетико Энрике Сересо Marca.

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По информации многих СМИ, в услугах Антуана заинтересована Барселона, а сам француз также не прочь перебраться в каталонский клуб и даже якобы обсуждал возможный переход со спортивным директором "блаугранас" Эриком Абидалем.

В текущем сезоне Примеры 28-летний Гризманн провел 29 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 9-ю ассистами.

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