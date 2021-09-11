"Я бы хотел, чтобы Килиан Мбаппе перешел в Реал. Это было бы прекрасно для испанского футбола", – цитирует Энрике Серезо Sport.es.

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Стоит заметить, что ведущие испанские и французские медиа единогласно заявляют, что 22-летний француз станет игроком "сливочных" в следующем году. Сам Килиан тоже четко убежден, что хочет продолжить карьеру в Мадриде.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор форвард успел провести 175 матчей за французский гранд, забив 135 мячей и отдав 63 ассиста.

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