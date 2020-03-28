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"Мы сталкиваемся с настоящей бомбой": президент Аталанты трогательно заверил, что коронавирус проиграет Бергамо

21:34 103 Читати українською
"Мы сталкиваемся с настоящей бомбой": президент Аталанты трогательно заверил, что коронавирус проиграет Бергамо
Антонио Перкасси / Фото ФК Аталанта

Президент Аталанты Антонио Перкасси подчеркнул всю серьезность ситуации вокруг пандемии.

"Я очень плохо переживаю эту ситуацию, это невероятная трагедия. У нас было 8 случаев заболевания среди людей, работающих в клубе, и это очень грустно и тяжело, негативно влияет на молодых.

"Эта ситуация напоминает мне Чернобыль", – Шевченко обратился к итальянцам относительно пандемии

Мы сталкиваемся с настоящей бомбой в области здравоохранения, мы сталкиваемся с невидимым врагом и это превращается в мировую войну. Вид военных грузовиков, построенных перед кладбищем в Бергамо навсегда останутся в наших сердцах.

Народ Бергамо – не закрыт, но очень щедрый и он привык драться, никогда не жаловаться, даже если это то, с чем они раньше не сталкивались и чего раньше никогда не видели.

Я хочу, даже от имени клуба, обнять всех, кто страдает и сказать большое спасибо всем, кто борется с этой болезнью – это люди, которые делают невероятную работу. Я был в больнице, если ты там, кажется, что это плохой сон, ты просто хочешь поплакать. К счастью, медики существуют и творят чудеса", – рассказал Перкасси в эфире радио RTL.

Напомним, сегодня в Италии зафиксировано более 80 тысяч инфицированных, из которых около 10 тысяч смертельных случаев. Больше всего от эпидемии пострадал Бергамо.

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