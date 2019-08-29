Президент Аталанты – о жеребьевке ЛЧ :Кроме Манчестер Сити, мы способны конкурировать с командами в нашей группе

Президент Аталанты Антонио Перкасси верит, что его команда достойно выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.

"Мы способны конкурировать. Одна наша мечта сбылась, но никто не запрещает нам продолжать мечтать. Это невероятный момент для Бергамо, для наших болельщиков.

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Лига чемпионов – самый важный турнир. Невероятно, что Аталанта принимает в нем участие. Кто знает, когда это произойдет в следующий раз.

Правда в том, что жеребьевка могла быть и хуже. Кроме Манчестер Сити, мы можем соперничать с командами в нашей группе. Даже если они очень сильны. Худшее, что может случиться, – мы займем четвертое место. Однако Аталанта будет бороться", – цитирует Перкасси Sky Sport Italia.

Напомним, по результатам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов Аталанта попала в квартет С, где сыграет против Манчестер Сити, Шахтера и загребского Динамо.

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