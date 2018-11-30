Президент Астаны: Матч против Динамо стал лучшим для нашей команды в этом сезоне

Президент Астаны Саян Хамитжанов прокомментировал поражение своей команды киевскому Динамо в 5 туре Лиги Европы.

"Матч против киевского Динамо, на мой взгляд, стал лучшей игрой Астаны в нынешнем сезоне. Команда показала отличный футбол – яркий, атакующий, зрелищный.

Динамика нашей игры, высокий темп, быстрый выход из обороны в атаку – все эти действия заслуживают самых высоких оценок. Астана создала огромное количество голевых моментов, но, к сожалению, игроков подвела реализация.

Астана – Динамо – видео гола и обзор матча

Да, киевляне уверенно провели концовку групповой стадии, доказав, что они – фавориты. Я от всей души хочу поздравить своего старшего друга, одного из опекунов киевского Динамо, Григория Михайловича Суркиса.

Зная, какое внимание уделяет Суркис родному клубу и всему украинскому футболу, считаю, что нынешний успех в Лиге Европы – это награда за труд", – цитирует Хамитжанова Sports.kz.

Астана – Динамо: Хацкевич-стайл, или самый незаметный игрок матча дарит досрочное 1-е место в ЛЕ при скверной игре