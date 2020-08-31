Президент Аргентины просит Месси вернуться на родину, но лучшим в истории считает Марадону
Возможный уход Месси из Барселоны уже достиг уровня самых высоких политических сил – о Лео заговорил президент Аргентины Альберто Фернандес.
"Вы в наших сердцах, но мы никогда не видели, чтобы вы играли в нашей стране. Побалуйте нас – закончите карьеру в Ньюэллс Олд Бойз, вашем родном клубе.
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Не забывайте и о Марадоне. Большая заслуга Диего в том, что он самостоятельно играл против всего мира. Я никогда не видел такого игрока, как Марадона. Я восхищаюсь им, даже больше, чем Месси, если честно. Он был своего рода гладиатором с невероятной силой", – приводит слова Фернандеса Goal со ссылкой на C5N.
Напомним, Месси находится в конфронтации с боссами Барсы. Лионель хочет уйти из лагеря каталонцев бесплатно, а "блаугранас" настаивают на клаусуле в 700 млн евро.
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