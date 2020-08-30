"Лионель, вы в наших сердцах, но мы можем так и не увидеть, как вы играете на нашей земле. Принесите нам удовольствие и завершите карьеру в Ньюэллс Олд Бойз.

Месси не прибыл на медобследование Барселоны – уход аргентинца все ближе

Если Месси завершит карьеру в Барселоне, он должен сделать это в Ньюэллс Олд Бойз", – приводит слова Фернандеса Archyde.

Напомним, Месси объявил о желании покинуть Барселону после назначения Рональда Кумана на должность наставника. Главным претендентом на Лионеля является Манчестер Сити.

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