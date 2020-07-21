Президент Агробизнеса временно отстранен от должности вице-президента УАФ – его подозревают в избиении арбитра

Исполком УАФ поддержал инициативу Собуцкого о временном лишении его полномочий.

Экс-президент Нивы В обвинил владельца Агробизнеса в неоднократном подкупе судей

"Рассмотрев личное заявление вице-президента УАФ, члена Исполнительного комитета УАФ Олега Собуцкого от 17.07.2020, Исполнительный комитет УАФ принял решение о приостановлении его полномочий вице-президента и члена исполкома УАФ в порядке, предусмотренном ст. 29 Устава УАФ, на период рассмотрения Комитетом по этике и честной игры УАФ и органами осуществления футбольного правосудия ситуации, сложившейся после матча 24-гo тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги Агробизнес – Минай", – говорится в заявлении на сайте УАФ.

Напомним, после вышеупомянутой игры в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр поединка. Как отметил рефери в своих пояснениях, в его избиении причастен и сам Олег Собуцкий.

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