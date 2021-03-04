"Невероятные эмоции. Я очень счастлив, что наша команда победила клуб мирового уровня. Мы все понимаем, что такое Шахтер, сколько у них трофеев.

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Я очень рад, что у нас есть такая команда и наши ребята показали прекрасную игру. У них уже и ноги сводило, но они боролись до конца.

Премиальные, конечно же, будут и я, как всегда, везу их лично на автобусе в Волочиск", – сказал Собуцкий в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Агробизнес выбил из Кубка Украины Шахтер, вырвав победу в экстра-тайме, и встретится в полуфинале турнира с киевским Динамо.

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