Президент Агробизнеса объяснил, почему его клуб не будет подавать заявку на аттестат УПЛ

Президент Агробизнес Олег Собуцкий рассказал, почему его клуб не поднимется до УПЛ даже в случае победы в Первой лиге.

"Мы и не будем подаваться на аттестацию, потому что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай Бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем.

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Футболисты с пониманием к этому относятся, ведь на старте сезона мы объяснили им о неготовности клуба в УПЛ", – рассказал Собуцкий в комментарии Tribuna.

Отметим, Агробизнес возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 46 очками, Металлист 1925 и Ингулец расположились на 2 и 3 местах, имея по 44 пункта.

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