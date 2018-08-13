Презентация новичков Динамо и пресс-конференция Александра Хацкевича перед матчем со Славией – онлайн-трансляция

Киевское Динамо сегодня официально представляет новичков команды – Витора Буэно и Владислава Супрягу.

Сегодня в конференц-зале тренировочной базы Динамо в Конча-Заспе состоится презентация новичков киевлян – Витора Буэно и Владислава Супряги.

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Перед этим наставник Динамо Александр Хацкевич и кто-то из игроков команды дадут пресс-конференцию перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской Славии, который начнется завтра в 19:30.

Онлайн-трансляция началась в 16:00 и доступна в этой же новости.

Напомним, первый матч в Праге завершился вничью 1:1.

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