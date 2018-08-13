Презентация новичков Динамо и пресс-конференция Александра Хацкевича перед матчем со Славией – онлайн-трансляция

Англия — 16:44 85
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Погба может оказаться в Барселоне в январе
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Топ-5 дебютантов АПЛ, которые зажгли в 1 туре: Ярмоленко и Ко попали под раздачу новичка КлоппаАнглия — 16:28 125
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Магический Хави организовал уникальный рекорд – партнер легенды Барселоны забил 7 голов в дерби, а клуб 16 – за 2 матчаМир — 15:30 107
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Коноплянка вернулся в общую группу ШалькеГермания — 15:10 70
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"Підбігаю до Лужного, а він: "Відчепись – там Гусін йде". Ігор Циганик – про "Профутбол", Коломойського і зраду МораєсаИнтервью — 15:00 674
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