"Мы могли пройти дальше и заслуживали это. Команда сыграла прекрасно здорово атаковала, хорошо защищалась, играла всем сердцем. Жаль, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли Боруссию Д в трех таймах из четырех.

Боруссия Д – Севилья – 2:2 – видео голов и обзор матча

Думаю, мало кто может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Мы практически не дали им ни разу пробить, но счет уже был 0:2. Вот почему я считаю, что характер, решительность и менталитет команды были на высоте", – цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Севилья расписала результативную ничью с Боруссией Д (2:2), однако уступила немцам по итогам двухматчевого противостояния – 4:5 в пользу "желто-черных".

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