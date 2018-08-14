Претендует на основу сборной вместо легенды: защитник Динамо Кендзера – игрок месяца по версии польского СМИ

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера стал игроком месяца по версии польского ресурса Weszlo. Портал ежемесячно выбирает лучших среди футболистов сборной Польши.

Среди лидеров общего рейтинга польских игроков оказался динамовец Кендзера. Томаш выиграл борьбу у значительно более звездных исполнителей с большим опытом игры за национальную команду Польши и стал лучшим игроком июля. В общем зачете 24-летний защитник делит 5-е место вместе с экс-форвардом Динамо Лукашем Теодорчиком (у обоих по 124 балла).

Выше только форвард Баварии Роберт Левандовски (200), защитник Монако Камил Глик (166), полузащитник Наполи Пьотр Зелински (148) и защитник Боруссии Д Лукаш Пищек (134), который попрощался со сборной после провала на Чемпионате мира 2018.

"Мечтал поехать на ЧМ-2018 как замена Пищеку": Томаш Кендзера о Динамо, разнице между Украиной и Польшей и сборной

Вот как Weszlo характеризует успех Кендзеры: "Июль, как и июнь, был тяжелым месяцем для рейтинга. На Мундиале поляки не дошли до этого времени, топ-чемпионаты еще не стартовали, Экстракласа стартовала в своем стиле - несерьезно. Поэтому на этот раз мы сократили список до 10 имен. Нет смысла в том, чтобы дотягивать кого-то за 1 гол или ассист. Через месяц вернемся к 20 кандидатурам.

Игрока месяца мы нашли в Украине. Кендзера понимает, что уход Пищека является для него большим шансом, и делает все, чтобы его использовать. В чемпионате Динамо не пропустило ни одного гола, а поляк отыграл все время. В Суперкубке киевляне обыграли Шахтер, а Томаш снова не сходил с поля.

Никто не убедит нас в том, что уровень чемпионата Украины, несмотря на проблемы, похож на польский. Нет, там все еще играют с большим удовольствием, и Кендзера в этой игре не протирает штаны. Конечно, это не очень популярная в СМИ лига, Томек борется за признание несколько тихой сапой, но его нужно оценить. Посмотрим только, сможет ли он перенести добротную форму на сборную, потому что с этим бывало по-разному".

Напомним, Кендзера пришел в Динамо летом 2017 года за 1,5 млн евро. За сезон его стоимость на Трансфермаркт выросла на 1 миллионв. В активе Томаша 41 матч за Динамо, в которых он забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Кендзера также сыграл 3 матча за национальную сборную Польши, где не проходил в стартовый состав из-за ее легенды Пищека.