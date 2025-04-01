Салах сохраняет связь с представителя из Саудовской Аравии. Как информирует The Telegraph, держит этот вариант про запас. Сообщается, что продление контракта с Ливерпулем остаётся для Мохамеда приоритетным. Но если ему не удастся договориться с "красными", он обратит свой взор на Ближний Восток.

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Согласно источнику, Ливерпуль уже предложил Салаху продление контракта, но претендента на "Золотой мяч" не устроили сроки этого нового соглашения.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован Аль-Хиляль.

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