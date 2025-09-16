Форвард Интера Лаутаро Мартинес пропустил последнюю тренировку своей команды, информирует GdS. Сообщается, что он позанимался в тренажерном зале отдельно от партнеров по команде. По слухам, он все же отправится в Нидерланды на гостевой матч с Аяксом, но его участие в завтрашнем матче под вопросом.

Сообщается, что Лаутаро пропустил тренировку из-за боли в спине. В прошлом сезоне Мартинес сыграл решающую роль, забив 9 голов в 14 матчах ЛЧ, что стало его лучшим показателем в главном футбольном турнире Европы.

А вот латераль Интера Маттео Дармиан отсутствовал на тренировке из-за люмбаго. Он точно пропустит матч с Аяксом.

