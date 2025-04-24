ЮКСА попрощалась с главным тренером Дмитрием Чирикалом, сообщает пресс-служба клуба.

Претендент на УПЛ готовит сенсационное назначение после увольнения тренерского штаба – Экс-звезда Барсы уже на горизонте

Специалист возглавил команду в июле 2023 года после короткого периода работы ассистентом. За время его руководства команда одержала 12 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

После 17 туров ЮКСА занимает шестое место в чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 26 очков. Команда отстает лишь на три пункта от второй позиции, которая гарантирует прямое участие в УПЛ. Ранее появлялась информация, что причиной увольнения мог стать отказ тренера доверять игрокам из Бразилии, которых рекомендовал агент Пабло Буэно.

ЮКСА уже объявила имя нового главного тренера – им стал 38-летний Иван Остапов. Впрочем, как сообщает UA-Футбол, украинский специалист будет выполнять эту роль лишь формально.

На самом деле руководить командой будет бразилец Алоизио Пирес Алвес. 61-летний экс-игрок Барселоны и Порту не имеет необходимой тренерской лицензии, поэтому официально не может возглавить команду.

Первая лига: ЮКСА проиграла без сына Ромарио, Полтава обыграла и догнала Агробизнес, а Минай поделил очки с Металлургом