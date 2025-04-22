22 апреля после внутреннего совещания руководства клуба было принято решение об отставке Дмитрия Чирикала, его ассистента Александра Ломко и тренера вратарей Александра Бандуры, сообщает UA-Футбол.

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Формальным инициатором изменений стал президент Сергей Лесник, хотя источники указывают на давление со стороны агента Пабло Буэно, который имеет прямое влияние на клуб.

Именно Буэно, который якобы является соучредителем ЮКСА, публично критиковал Чирикала даже после победы над Металлистом (2:0). Он неоднократно вмешивался в работу штаба, навязывая тренерам собственное видение состава. В итоге именно агент якобы настоял на смене всего штаба. Ломко и Бандура также потеряли должности – как следствие общего конфликта.

Новый тренер уже на подходе – по информации Zorya Londonsk, команду возглавит Алоизио Пирес Алвес, бывший футболист Барселоны и легенда Порту. Говорят, что бразилец последние недели находился в лагере ЮКСА и даже присутствовал на матче команды в Ужгороде.

Сейчас ЮКСА занимает шестую строчку в чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 26 очков.

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