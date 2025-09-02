Спортинг сделал все возможное, чтобы подписать Жоту Силву в качестве нового игрока команды, но клуб опоздал на одну минуту с его регистрацией.

Шахтер официально продал Кевина в АПЛ – "горнякам" заплатили рекордные деньги

"Львы" хотели получить Жоту на правах аренды с правом выкупа, тогда как Ноттингем намеревался навсегда избавиться от игрока. Вот почему только ближе к полуночи (около 23:34) английский клуб прислал ответ, в котором говорилось, что да, он все же согласился на вариант с арендой за 4,5 миллиона евро с опцией выкупа за 15,5 миллионов евро. На сбор всех подписей на всех документах ушло около пятнадцати минут.

После того, как все стороны, включая игрока и агента, подписали контракты, Спортинг прислал документы в TMS (систему согласования трансферов) ФИФА. Они были поданы вовремя.

Обычно для регистрации в Лиге игроку необходимо также предоставить все документы на платформу Liga Portugal. Однако с 25 августа действует исключение, позволяющее клубам присылать документы в Лигу по электронной почте для ускорения процесса, откладывая подачу документов на платформу Лиги до следующего дня. Это при условии, что электронное письмо будет получено до 23:59.

Именно так и поступил Спортинг: клуб решил отправить контракты по электронной почте в Лигу Португалии, но в итоге не успел сделать это в установленный срок – "львы" опоздали на одну минуту. Письмо поступило после истечения срока, и трансфер Жоты Силвы не был завершен.

Напомним, что Спортинг пытался выиграть борьбу за вингера Шахтера Кевина у Фулхэма, но проиграл. Именно после этого клуб переключился на Жоту.

Шахтер легко разбил Александрию после изнурительного противостояния в Лиге конференций – Педриньо элегантно забил