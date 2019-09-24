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Престон – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Кубка лиги – Зинченко вне заявки

20:57 106 Читати українською
Престон – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Кубка лиги – Зинченко вне заявки
Престон – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Кубка лиги

Представитель Чемпионшипа Престон принимает грозный Манчестер Сити в 3-м раунде Кубка английской лиги. Составы команд в этой новости.

 

Матч Престон – Манчестер Сити начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок можно посмотреть в эфире Setanta Sports, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Стартовые составы команд:

Престон: Рипли, Фишер, Дэвис, Браун, Харроп, Джонсон, Стори, Рафферти, Ледсон, Баркьюзен, Поттс

Запасные: Радд, Хантингтон, Джинелли, Бейлис, Грин, Стокли, Ньюджент

Манчестер Сити: Браво – Канселу, Харвуд-Беллис, Э. Гарсия, Анхелиньо – Гюндоган, Фоден, Д. Силва – Б. Силва, Стерлинг, Жезус

Запасные: Карсон, Родри, Менди, Марез, Отаменди, Бернаб, Дионку

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Кубок английской лиги 2019/20 Кубок английской лиги Престон Престон Престон - Манчестер Сити
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