Престон – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Кубка лиги – Зинченко вне заявки

Представитель Чемпионшипа Престон принимает грозный Манчестер Сити в 3-м раунде Кубка английской лиги. Составы команд в этой новости.
Матч Престон – Манчестер Сити начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок можно посмотреть в эфире Setanta Sports, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Маліновський проти Фонсеки, момент істини для Вальверде, дилема Зінченка для Гвардіоли – топ-матчі європейського мідвіку
Стартовые составы команд:
Престон: Рипли, Фишер, Дэвис, Браун, Харроп, Джонсон, Стори, Рафферти, Ледсон, Баркьюзен, Поттс
Запасные: Радд, Хантингтон, Джинелли, Бейлис, Грин, Стокли, Ньюджент
Манчестер Сити: Браво – Канселу, Харвуд-Беллис, Э. Гарсия, Анхелиньо – Гюндоган, Фоден, Д. Силва – Б. Силва, Стерлинг, Жезус
Запасные: Карсон, Родри, Менди, Марез, Отаменди, Бернаб, Дионку
Ман Сити – Уотфорд: Зинченко выигрывает от кастинга в матче АПЛ, 8 голов после Шахтера и космос от соперника Украины