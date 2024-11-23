"Поздравляю болельщиков Динамо с победой! Безусловно, погодные условия вносят свои коррективы. Вчера и позавчера было невозможно полноценно провести тренировку, поскольку футбольное поле не было достаточно хорошо подготовлено. Хотя, конечно, поле сегодня не было таким быстрым, как мы планировали. Для нас важно, чтобы мяч как можно быстрее двигался, чтобы поле было полито, но, повторюсь, погода внесла свои коррективы.

Три результативных действия Буяльского и дебют сына легенды в видеообзоре матча Динамо – Черноморец – 3:1

Мы готовимся к каждой игре отдельно и хотим иметь в своем распоряжении несколько вариантов того, как действовать на футбольном поле. Один из вариантов – это игра в три защитника. Это не первый раз, когда мы так играем. Мы над этим работаем и продолжим работать. У нашей команды есть определенное лицо, и мы будем нарабатывать различные варианты.

Дебют Романа Саленко? Он готовился с нами в предыдущий период матчей национальных и молодежных сборных. И на этот раз мы его приобщали к тренировкам. Сейчас я вижу, что он уже более-менее готов к тому, чтобы усиливать нашу команду, выходить на поле и играть. Он будет получать игровую практику и в Динамо U-19, которое играет в Юношеской Лиге УЕФА. Но мы будем привлекать его к играм Премьер-Лиги, к которым он будет готовиться в составе первой команды.

Гол Буяльского стал сотым для Динамо под руководством Шовковского? Для меня эта цифра ничего не значит. Мне важно, что игра завершилась победой. А сколько забили... Скажу так: мы могли намного раньше достичь этой планки, и я был бы доволен, если бы это случилось. Но еще когда я был игроком я никогда не следил за статистикой", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Динамо уверенно победило Черноморец – эксперименты Шовковского перед ЛЕ, феерия Буяльского, дебют сына легенды