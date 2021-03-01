Первая половина прошла в атаках Ливерпуля, однако Фирмино, Салаху, Вейналдуму и Александер-Арнольду не удавалось пробить Рамсдейла. А после перерыва Кёртис Джонс удачно сыграл на добивании и точно пробил в угол ворот. Позже Фирмино удался классный сольный проход между защитниками, но мяч залетел в ворота после рикошета от Брайана.

Дубль+ассист Бейла принес разгромную победу Тоттенхэму, Ливерпуль прервал 4-матчевую безвыигрышную серию одолев Шеффилд

Таким образом, Ливерпуль набрал 43 очка и остался шестым (однако Эвертон имеет 40 пунктов и 2 игры в запасе), а Шеффилд с 11 зачетными баллами до сих пор последний.