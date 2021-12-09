Французский клуб не соглашается играть со "шпорами" в другой день.

Тоттенхэм из-за вспышки коронавируса попросил перенести матч Лиги конференции против Ренна. УЕФА пошел навстречу лондонцам и заявил, что сегодня игра не состоится. Однако Ренн возмущен, сообщает Ouest France.

Претензии французов в том, что "шпоры" слишком поздно сообщили о желании перенести игру. Тоттенхэм уверял, что матч состоится, а потребовал переноса лишь тогда, когда Ренн приземлился в Лондоне.

Боссы Ренна обвинили Тоттенхэм и УЕФА в пренебрежении фэйр-плей и отказываются рассматривать новую дату матча. Тоттенхэм предлагает сыграть через неделю – 15 декабря.

Ренн уже гарантировал себе первое место в группе Лиги конференций, а Тоттенхэм сражается за плей-офф с Витессом.