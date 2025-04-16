Президент львовского Руха Григорий Козловский финансово мотивировал игроков команды на игру с Карпатами в 25-м туре УПЛ.

Журналист Виктор Вацко рассказал детали подготовки к львовскому дерби.

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"После информации о якобы слиянии команд и покупке Карпатами 6 футболистов Руха львовское дерби приобретает интересные краски. Думаю, что футболисты Руха будут очень мотивированы многое доказать, прежде всего самим себе.

Тем более они будут очень-очень-очень и очень мотивированными на львовское дерби руководством клуба. Премия 4 миллиона гривен, как утверждает мой WhatsApp", – заявил Вацко в прямом эфире на своем Youtube-канале.

Напомним, что львовское дерби между Карпатами и Рухом в рамках 25-го тура УПЛ состоится 19 апреля. В матче первого круга Карпаты одержали победу 1:0. Также команды встречались в 1/8 Кубка Украины, тогда сильнее оказались игроки Руха.

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