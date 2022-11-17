"Какая средняя зарплата игроков ФСК Мариуполь? Приблизительно десять тысяч гривен. Плюс премиальные, которые люди в черном у нас отбирают. Когда судьи так грубо ошибаются, я им говорю: "Зайдите в раздевалку, посмотрите ребятам в глаза".

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Зашел ли хоть кто-то? Это не те люди, которые будут заходить. Они – приспособленцы, которые даже во время войны не меняются. Могу сказать, что в первой лиге все платят арбитрам.

Зачем платить Полесью, если у них состав и так на две головы сильнее любого клуба? В третьем туре мы сравняли счет с Полесьем – 2:2. Арбитр сразу удалил у нас игрока, в первом тайме пенальти еще было. Можно сказать, что Полесье не платило и арбитр просто имел к ним симпатию. Как говорится: "Не пойман – не вор". Но практически в каждой игре происходит какое-нибудь чудо.

С тем же Прикарпатьем дома. Они ни разу не переходили нашу половину поля, мы ведем 1:0. В итоге мы закончили игру вдевятером и нам забили из положения вне игры на 95 минуте. Это нормально? Наверное, арбитры тоже не за деньги так судили, а потому, что больше любят Прикарпатье", – рассказал Ярошенко в интервью FanDay.

Напомним, после 12-ти туров ФСК Мариуполь идет в турнирной таблице группы А Первой лиги последним, имея в своем активе 4 очка.

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