Англия уничтожила Уэльс в матче 3-го тура чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Первый тайм завершился "нулями", а второй превратился в бенефис Фодена и Рашфорда. Хавбек Манчестер Сити заработал штрафной для "красного" соседа, оформившего первый гол ударом непосредственно по стандарта на ЧМ-2022. Через 2 минуты отличился сам Фоден, замкнув прострел Кейна.

Англия разбила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ с первого места – теневое решение Саутгейта дало результат за 2 минуты

Добил валлийцев тот-таки Рашфорд. Вингер Манчестер Юнайтед накрутил защитника и сильно пробил между ног Дэнни Уорда – 3:0, которые дают Англии путевку в плей-офф с первого места.